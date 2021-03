Basketbalista Ondřej Balvín vstupuje do světa elektronického sportu

Jakub Jankto už nebude jediným majitelem esportové organizace SAMPI. Již dříve měl několik zájemců, všechny ale doposud odmítl. Nyní spojil své síly s jedním z nejlepších basketbalistů na české scéně - Ondřejem Balvínem.

We are thrilled to welcome new investor, professional basketball player @OBalvin! ✍️



"For me, esports is what I absolutely love. My investment will be used for team promotion, especially to hire YouTubers and streamers."



