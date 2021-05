Češi společně s MAD Lions vyhráli svou skupinu na MSI

Carzzy a Humanoid (MAD Lions) jsou hráči, kteří se beze sporu zapíší do historie League of Legends. Nikdo z českých esportovců totiž nedokázal vyhrát sezónu v LEC, dostat se tak na MSI a vyhrát svoji skupinu. Navíc, zde ještě nekončíme, jelikož ze všech tří skupin se dva nejlepší týmy dostanou do druhé části turnaje. V té se proti sobě každý tým utká dvakrát a až poté začne playoff fáze s TOP 4.

Z původních 12 týmů z celého světa (nejlepší tým z každé z lig se kvalifikoval na MSI) se tak do playoff podívají pouze 4 týmy. MAD Lions si ve skupině poradili s týmy z Hong Kongu, Turecka a Brazílie. Přičemž právě evropští MAD Lions a tým PSG Talon se kvalifikovali do druhé fáze turnaje.

V té to ale MAD Lions nebudou mít už tak jednoduché. V první části totiž soupeřili pouze s týmy z "menších" regionů a postup byl tedy pravděpodobný. V TOP 6 to ale nebudou mít Carzzy s Humanoidem vůbec jednoduché, jelikož se skoro jistě utkají s týmy z Koreji nebo Číny.

Díváte se na MSI a fandíte českým lvům?