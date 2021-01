Český celek SINNERS poráží Dignitas a míří do semifinále!

Hvězdná pětka zažívá fantastický start nového roku. Na mezinárodním CS:GO turnaji Vulkan Fights Series 2020 se budou rvát o grand finále. Ve čtvrtfinále se SINNERS utkali se severským týmem Dignitas, který se pyšní jmény jako f0rest nebo friberg. SINNERS se do zápasu pustili naplno a Dignitas nenechali jedinou mapu. Na Dust2 pustili soupeři pouze čtyři vítězná kola, Inferno bylo napínavější, ale díky fantastické hře Češi urvali mapu 16-12.

Semifinals! Today we play against HellRaisers. Fans, you were amazing on the stream yesterday, help us again! ⚫️ pic.twitter.com/g4y6IQytRZ