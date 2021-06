Český tým přepisuje historii a zahraje si jednu z nejprestižnějších soutěží Counter-Striku

Neuvěřitelná šňůra vítězství, kterou před začátkem ESEA Premier S37 čekal jen málokdo. Sinners porazili velké týmy jako BLINK, BIG nebo AGO. Právě poslední zmíněný celek čekal na české hráče i ve finálovém zápase, do kterého šli Sinners díky předchozím skvělým výsledkům s výhodou jedné mapy.

Ladies and gentlemen, Sinners Esports are your @ESEA Premier S37 champions and your first Czech @ESLCS Pro League S14 contenders. ⚫️#WEARESINNERS #SINCSGO #ESLProLeague #ESEAPremier #Champions @ESL @ESLCS pic.twitter.com/tKyPdQvoIE