Čeští CS:GO SINNERS už ví, s kým se střetnou na prestižním turnaji EPL

Prestižní liga Counter-Strike: Global Offensive, to je ESL Pro League, kde se probojovali i liberečtí SINNERS. Na zápasy českých borců se můžeme těšit mezi 21.-26. Srpnem 2021, kdy startuje skupina B. V ní se kromě SINNERS nachází i pětka světových celků. G2 Esports, Virtus.Pro, Complexity, OG a Renegades.

Ve hře je odměna ve výši 750 000 dolarů o kterou se porve 24 nejlepších týmů na světě. SINNERS nastupují do turnaje jako outsideři, jakýkoliv úspěch tak bude důvodem k oslavě. Papírově by měli mít největší šanci proti aktuálně 14. týmu světa OG, 16. Complexity a 21. Renegades. Virtus a G2 jsou nyní v TOP 5, což ale samozřejmě neznamená, že by SINNERS ztráceli naději, ba naopak, věří si na play-off. Držíme palce!