Entropiq odhalí největší esportovou senzaci letošního roku!

Včera Entropiq oficiálně přivítal Petra “czechclouda” Žaluda jako svou posilu na pozici content creatora a ambasadora týmu. Aby těch novinek ale nebylo málo, minulý týden unikla na sociální síti zabývající se československým esportem informace, že by měl Entropiq představit CS:GO tým. To, že má Entropiq zájem vstoupit na Counter-Strike scénu, není žádná novinka, údajně jsme tomu ale teď blíže než kdy jindy. Z uniklých informací by mělo jít o následující tým:

Michal "leckr" Kadlíček

Lukáš "capsen" Koláčný

Jan "Hones" Urválek

Zdeněk ''daxen'' Dušek

Filip “AJTT” Dolenský

zdroj: Sport.cz

Entropiq tento leak blíže nekomentoval, o několik dní později však začal na svých oficiálních stránkách odpočítávat dny svého velkého překvapení. Dnešní status však může celou situaci ještě pěkně zamotat:

„⚽️ Už jen jeden den a největší překvapení od vzniku naší organizace bude odhaleno!”

Pokud má tento smajlík symbolizovat FIFU, může se jednat o velice zajímavé angažmá. Sami fanoušci spekulují o Lakym. Někteří tipují dokonce i zahraniční posilu. Vše je ovšem momentálně v režii Entropiq a vše ostatní jsou pouze spekulace a domněnky. Co myslíte vy? Klapne Entropiqu konečně CS:GO tým, posílí svou FIFA scénu nebo snad přijde ještě s něčím úplně jiným?