Jarla si odnáší druhé místo z Hearthstone světového šampionátu

„Druhé místo není úplně nejhorší, každopádně to bude bolet hodně dlouho, lineupově jsem byl favorite, měl jsem nejlepší lineup v turnaji, ale nedopadlo to, kdybych zahrál poslední dvě hry lépe možná jsem mohl být mistr já, ale na kdyby se nehraje. Díky za support a třeba za rok to dopadne.” takhle zhodnotil sám Jarla svůj výkon ve finálovém kole. V tom podlehl Japonci Glorymu 3:1.

zdroj: Facebook

Cesta až do finále stála za to a neobešla se ani bez promeškaného smrtícího úderu, ke kterému se Jarla zpětně vrátil a své chybě se zasmál.

Nám nezbývá než pogratulovat a popřát hodně úspěchů i do budoucna. Jarla dělá české Hearthstone scéně dobré jméno, za což jsou mu fanoušci této hry právem vděční. Druhé místo jistě bolí, ale je i přes to velkým úspěchem.