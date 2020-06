Nejlepší český hráč Dota 2 ovládl evropský žebříček!

Jonáš “SabeRLighT-” Volek neskrýval svou radost a hned se s úspěchem podělil na svých sociálních sítích:

“DÁMY A PÁNOVÉ, JE TO TAM! Nejenom, že jsem giga na pána zandal maturitu a mám za sebou (doufejme už navždy) školu, ale před několika minutami jsem se vyšplhal na nejvyšší příčku Evropského leaderboardu! Což znamená, že čistě podle rankingu jsem nejlepší hráč v Evropě a jeden z nejlepších na celém světě, což je celkem epik.”

Zlatou příčku obsadil s neskutečnými 10 520 MMR. Toto číslo se mu podařilo dosáhnout i díky posledním třema vyhrám v tzv. Double Down rank. V těch může hráč dvakrát tolik bodů ztratit, ale i vyhrát, což se naštěstí Saberlightovi povedlo!

(2/2) I promise this is the last ego-boosting tweet, except maybe for when I reach 11k. The most important thing about this achievement is that I feel like ranked-wise I achieved all I could. Now the only thing remaining is the competitive scene itself!