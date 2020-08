Nejslavnější český esportovec Stanislav Cifka se soustředí na Magic a trading

První otázkou bych se rád vrátil k období dva roky zpátky, kdy jsi opustil Hearthstone profesionální scénu a dal ses plně na karetní hru Artifact od Valve. Jak ty sám zpětně hodnotíš toto rozhodnutí a udělal bys něco jinak?

Mi v Hearthstonu chyběla už nějaká kompetitivnost, jelikož se celá ta komunita začala více ubírat streamerským nebo casual směrem a pokud člověk v tom oboru chtěl být úspěšný a chtěl se tím nějak slušně živit, tak se musel vydat touhle cestou. Což když to řeknu upřímně, tak mi úplně nejde nebo nevyhovuje. Necítím se v tom tak silný, abych každý den zapnul stream a dokázal tím ty lidi bavit. Mnohem silněji jsem se vždycky cítil v nějaké soutěživé roli a tak jsem hledal prostředí, u kterého jsem doufal, že bude více soutěživé, více kompetitivní. A ten Artifact se v té době jevil právě dobře, samozřejmě člověk by zpětně udělal spoustu věcí jinak.

Ten přechod byl moc rychlý, mohl být více plynulý, pokud by se Artifactu nedařilo, tak by se ten přechod třeba vůbec neuskutečnil, to je pravda. Na druhou stranu jsem měl motivaci být v tom Artifactu doopravdy dobrý, a když chce člověk v nějaké hře soutěžit na nejvyšší úrovni, nejde si moc nechávat nějaké zadní vrátka, takže jsem se do toho vrhl úplně naplno. Byl jsem i spokojený s tím, na jaké úrovni jsem Artifact hrál, jak se mi tam dařilo v turnajích, ale bohužel ta hra byl propadák u diváku a u nějakého širšího obecenstva, takže pak samozřejmě z toho žádná kariéra nebyla. Ale zpětně, když to tak hodnotím, mohl jsem být trošku opatrnější a zůstat třeba o rok déle v Hearthstone profesionální scéně, ale stejně už se to vyvíjelo tím směrem, že by to byl asi jenom rok navíc. Nebylo by to nic dlouhodobého, takže nějaké obrovské výčitky z toho nemám.

zdroj: (Printscreen: YouTube)

Co se týče Hearthstonu jako takového, nějakým způsobem ho ještě sleduješ? Zápasy, výsledky, metu, nové karty, nebo je pro tebe Hearthstone už pasé?

Klasický Hearthstone už je pro mě víceméně pasé. Trošku se zajímám o Battleground, které přineslo něco nového, ale celkově mám z celé Blizzard kompetitivní scény takový nevalný pocit, přijde mi, že je to rok od roku horší a nikdy jsem nezaznamenal nějakou změnu v téhleté tendenci, takže se Hearthstonu nevěnuji.

Chápu to tedy dobře, že tvůj názor na celý Grandmasters je dost negativní?

Já myslím, že je to i objektivně změřitelné, co se týče nějaké sledovanosti, co se týče celkových dotací, které plynou do turnajové scény, takže mně se to tak jeví. Nejsem teda teď úplně součástí té HS komunity, ale je to opravdu stagnující hra.

A proč si tedy myslíš, že Blizzard tento krok udělal?

Já nevím, jestli je vhodné, abych to takhle šířil, ale řekněme, že měl priority jinde. V jiných hrách, v jiných odvětvích a vlastně celý byznys model postavený v Hearthstonu byl trošku jiný, než podporování dlouhodobé scény. Což tedy bylo nějaké jejich ekonomické rozhodnutí, které jako hráč soutěžící v této oblasti...no je to pro mě tragická zpráva, ale na druhou stranu jim to nelze nijak vyčítat nebo se tomu extrémně divit. Bylo to nějaké byznys rozhodnutí, po kterém spousta profesionálních hráčů odešla do jiných odvětví.

Pokud bychom se vrátili k Artifactu, je nyní v uzavřené 2.0 betě, dokonce jsou už k nalezení videa na YouTube. Ty sám máš nějaké informace, sleduješ to, nebo dokonce sám tuto druhou verzi hraješ?

Rozhodl jsem se, že Artifact 2.0 nebudu hrát, protože mám poměrně skeptický náhled na to, jak se to celé podaří. Mi se Artifact líbil jako hra, ale chápu, že pro nějaké "casual" hráče byla ta hra komplikovaná na to ji začít hrát, porozumět jí. Takže nejsem nějaký překvapený v tom, že se to nesetkalo s velkým úspěchem a víceméně bych byl překvapený, kdyby Artifact 2.0 nějaký úspěch sklidil.

Ta tvoje skepse tedy pramení spíše z toho, že se ti ta 2.0 verze nelíbí hratelně nebo z toho, že už nevěříš tomu projektu jako takovému?

Já myslím, že celý ten projekt Artifactu přinesl obrovské zklamání pro spoustu hráčů a je velmi těžké získat tu důvěru zpět poté, co se nenaplnila spousta očekávání a spousta slibů. A v zásadě ani ten rozdíl mezi Artifactem 1 a 2 mi nepřijde tak signifikantní, že by to ten velký propadák změnilo v nějaký úspěch.

Chápu. Co ty a AutoChess hry? Přeci jenom typ logicko-strategického myšlení je v těchto hrách velmi podobný tomu v karetkách. Zmiňoval jsi Hearthstone Battleground, hraješ tedy nějakou z těchto her?

Je jich hodně, což je takové... Nebo já celkově mám pocit, že na tom trhu těch logicko-strategických her je mnoho konkurentů. Ať už v těch AutoBattlech nebo v karetním prostředí, což je trošku škoda, protože ten zájem fanoušků to roztrhne a potom je velmi těžké získat signifikantní popularitu v jakékoliv z těchto her. Ta komunita je hodně rozdělená a těch možností pro casual hráče je strašně moc. Když to srovnám, tak před pěti lety měl Hearthstone popularitu takovou, jako všech těchto deset her dohromady.

Tím pádem je i velmi těžké hrát nějakou hru, řekněme profesionálně nebo na nějaké lepší úrovni. Pokud se mám ale vyjádřit k AutoBattle hrám, přijde mi to jako hezký koncept. Já jsem úplně prvně začal hrát AutoChess, který mě hodně bavil, postupem jsem hrál TeamFight Tactics, Hearthstone Battleground a Underlordy jsem teda víc nezkoušel. A všechny ty hry jsou velmi pěkné, myslím si, že každý si z nich může vybrat. Co se týče nějakého organizovaného hraní, zase tam spíše vládnou streameři nebo jsou akce pro populární osobnosti. Takže to já tam trochu postrádám, ale hry jsou to moc pěkné, takže pokud chce někdo vyzkoušet, určitě doporučuji.

Takže v tom nevidíš ten kompetitivní potenciál? Právě Riot Games totiž nedávno ohlásil Mistrovství světa a vypadá to, že nějaká investice se z jejich strany objeví. Pro tebe je to tedy čistě zábava?

Ano, já bych byl velmi rád, kdyby se vytvořila nějaká silná kompetitivní scéna, vím, že se o to Riot do nějaké míry pokouší, ale je to zase velmi omezené.

Další otázkou bych se rád zaměřil na to, co je pro tebe tedy na karetkách nejpřitažlivější. Zda jsou to pouze ty herní prvky a mechaniky, nebo jde i o nějaké grafické zpracování, stylizaci?

Já jestli mám být hodně upřímný, tak mám nejradši ten soutěžní prvek. V podstatě je mi úplně jedno, jakou hru hraji, ale mám velmi rád to, když člověk soutěží s jinými hráči, kteří se tomu taky věnují naplno. Když člověk hraje hru, kterou sleduje větší množství lidí a v podstatě jakou hru hraji, je mi jedno.

Takže čistě kompetitivnost a popularita?

Jo, tak já mám nějaké vlohy a jsem nadaný pouze na logicko-strategické hry, takže bohužel nemůžu na dostatečné úrovni soutěžit v těch nejpopulárnějších hrách, které jsou založeny na reflexech.

To byla jedna z mých dalších otázek, jestli jsi to vlastně zkoušel? Soutěžit v nich, zlepšovat se?

Trošku jsem to zkoušel, jako úplně nějaký špatný nejsem, ale určitě to nestačí na to, abych si z toho mohl vybudovat herní kariéru. Zkoušel jsem hrát už hodně dříve hru Dota 1, to je tak patnáct let dozadu a hrál jsem na nějaké solidní úrovni, ale řekněme, že by to nebylo na té úrovni, jako mě znáte ze strategických her.

zdroj: Wizards of the Coast

Pokud se tedy přesuneme do současnosti. Ty se nyní soustředíš hlavně na Magic The Gathering?

Soustředím se na dvě věci, jednak hraju Magic The Gathering a pak se profesionálně věnuji tradingu. Takže to mám trošku víc rozdělené s tím časem.

Když se vrátíme obecně karetkám, máš nějakou prioritu? Nějaká karetní hra, která u tebe vítězí?

Já mám rád doopravdy všechny a vítězí u mě právě ta, která je nejvíce kompetitivní. Ta, u které člověk zažije nejzajímavější turnaje. Když mám říct, co jsem měl za svoji gamingovou kariéru nejradši, tak to bylo období, kdy jsem hrál Hearthstone, protože tam opravdu ta kompetitivnost byl tři roky nejvyšší, hrálo to nejvíce lidí, nejvíce lidí to sledovalo. Mám dokonce trošku obavu, že se to nikdy nevrátí, že je to hodně rozmělněné a nemyslím si, že se v dohledné době objeví taková hra, která bude válcovat všechny ostatní, jako byl před třemi nebo pěti roky Hearthstone.

Ale jo, je hodně her které mám rád. Mám velmi rád Magic a teď AutoBattlerery, pokud by tedy byla nějaká hra, která by dosáhla obrovské popularity. Určitě bych se zase pokusil naskočit, zasoutěžil si a uviděl, kam mě to dovede. Ale dneska mi přijde, že nejlepší kompetitivní scénu má Magic, takže hraju Magic.

Takže se jedná o překonávání vlastních hranic nebo spíše je to o tom porážet ostatní hráče?

Takhle, ono je dost těžké se motivovat v prostředí, kde člověk nemá konkurenci. Takže čím lepší jsou soupeři, tím více to motivuje mě, abych se posunul trošku dál, více trénoval a naučil se přemýšlet jiným stylem. Zároveň pokaždé, když měníš hru, tak měníš i prostředí lidí, s kterýma se vídáš. A naučíš se do života spoustu nového. Proto tak rád ty hry měním, jelikož mám pocit, že mě to vždycky osobnostně velmi rozvine.

A co se týče tvých cílů v esportu, jsou ještě nějaké, například v Magicu, který teď hraješ?

Co se týče Magicu, tak já jsem teď v Rivals Lize, což je ta druhá nejvyšší v Magicu a uvidíme, jestli se mi podaří dostat do MPL ligy, což je ta nejvyšší. V MPL je 24 lidí a v Rivals lize dalších 40, takže uvidíme, jak se mi to povede. Já zároveň teď opravdu rozděluji čas mezi trading a hraní, dokonce bych řekl, že víc času alokuji do tradingu. Ale myslím si, že jsem ještě v esportu neřekl poslední slovo. Pokud bude nějaká velmi populární hra, tak si hodně rád zasoutěžím.

To je určitě skvělé slyšet. Co se týče samotného tradingu, mohl bys pro čtenáře upřesnit, o co přesně se jedná?

Jasně, já teď pracuji v investiční bance "WOOD & Company" a dělám denní trading, takže analyzuji nákup a prodej akcií, ono je to velmi podobné hrám.

To je hodně zajímavý průnik.

Jo, nechci říct stejný, ale máte jednoduše nějaké pravidla hry. Když hrajete Hearthstone, tak musíte soupeři sebrat třicet životů a využíváte k tomu nějaké prostředky - balíček, který si sestavíte, hrdinu, kterého si vyberete. A v tom tradingu je to vlastně to stejné, máte tam pravidla hry - prodat za více, než jste nakoupili, pokud děláte obchod a to je celé, je to velmi jednoduché pravidlo. A k tomu využíváte jakékoliv nástroje, které vám pomůžou, takže k tomu hraní to má velmi blízko.

zdroj: Star Ladder

V rozhovoru jsi řekl, že streaming není úplně tvůj šálek kávy, nicméně můžeme od tebe v budoucnu něco očekávat? V minulosti jsi byl i v tomto směru dost aktivní.

S tím streamingem, já velmi rád streamuju, pokud mám pocit, že mám co nabídnout. Takže pokud je hra, která je velmi populární a já v ní mám nějaké zajímavé myšlenky, tak streamuju moc rád. Mám totiž pak i pocit, že to co těm divákům nabízím, je nějakým způsobem hodnotné a kvalitní. Já pak nemusím mít výčitky, že strávili odpoledne s tím, že se na mě koukali. Nemám ale moc rád takovéto nucené streamování, že máte kontrakt, musíte nastreamovat 180 hodin měsíčně a vysíláte rutinně. A vlastně nemáte co těm divákům říct, takže tohle ode mě určitě očekávat nemůžete.

Ale myslím si, že pokud by byla nějaká zajímavá hra, nebo cokoliv zajímavého, co bych cítil, že je dobré s publikem sdílet, tak to rád udělám. Já teda i příležitostně streamuju, třeba jednou za dva měsíce, když se něco zajímavého děje. A pokud bych zase začal hrát esport na fulltime a byla by to zajímavá populární hra, tak si myslím, že bych zase streamoval v nějakém vyšším rozsahu, ale opravdu bych musel cítit, že mám co nabídnout. Momentálně moc nemám (smích)

Ty sám ses vyloženě nezajímal o game design? Mnohdy se hráči pouštějí i do těchto vod, například Raynard a jeho The Bazaar.

Jo, ale nepodařilo se mi to nikdy přetavit v nějaký konkrétní projekt. Je to velmi těžké, pokud si chcete nadesignovat vlastní hru, tak to není jenom o tom mít dobrý produkt, ale musíte mít i dobré marketingové a byznys schopnosti, což mi přijde, že já tolik nemám. No a nikdy se mi nepodařilo propojit s nějakou větší firmou, abychom více spolupracovali. Já tohle do budoucna určitě nevylučuji, ale zatím k tomu nedošlo. Ono často pokud chcete dělat v design týmu pro nějakou větší firmu, tak to souvisí s tím, že se musíte přestěhovat do Států, protože přeci jenom ty týmy designéru jsou tam, což je potom složité s pracovním povolením. Těch překážek je pak opravdu hodně.

Já bych byl opravdu rád, kdyby se někdy něco takového podařilo, jelikož mám game design velmi rád. Například, když se právě pracovalo na Artifactu, tak tam jsem si velmi pochvaloval spolupráci s Valve, kteří v Betě hodně spolupracovali s hráči, když dolaďovali design, to bylo moc fajn. Ale zatím jsem bohužel nikdy neměl příležitost se na něčem takovém zajímavém podílet.

A tvá budoucnost? Co od tebe v příštích letech můžeme čekat?

Můžete ode mě čekat, že příští rok budu určitě soutěžit v Magicu a pak se uvidí. Je možné, že moje gamingová kariéra skončí a budu dělat něco jiného. Ale je určitě možné, že si ještě zasoutěžím, kdyby byla nějaká hra populární, nicméně teď doopravdy necítím, že by nějaká taková hra byla, abych já cítil touhu v ní soutěžit.

Já moc děkuju za rozhovor a pokud chceš říct nějaká slova na závěr?

Moc děkuju za rozhovor, jsem rád, že ještě někoho zajímá můj pohled na gaming a moc zdravím všechny čtenáře.