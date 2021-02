První místo a dvanáct tisíc dolarů, český tým ovládl evropský turnaj

Shadow League, evropský turnaj s prize poolem 30 000 dolarů. Šestnáct týmu včetně českých SINNERS se utkalo ve formátu BO3, osm prvních týmů tabulky se probojovalo do play off. SINNERS šli do play off ze třetího místa, ztratili zápas pouze proti týmu Invictus Gaming International.

Ve čtvrtfinále narazili na CULT Esports, kterým nedarovali jedinou mapu. Semifinále proti Sangal Esports už bylo napínavější. Mapu Nuke udrželi 16-11, na Infernu je ale přehrál Sangal a zápas tak šel do rozhodující třetí mapy, kterou byla Mirage. SINNERS naštěstí dotáhli zápas do vítězného konce, ale Sangal jim nic nedal zadarmo, finální boj skončil vyrovnaným výsledkem 16-13 pro české borce.

Ladies and gentlemen, we are the champions of @ShadowLeagueCS! Big thanks to all the fans and partners for an amazing support! GGWP! #WEARESINNERS pic.twitter.com/RtE6glV6Nu