Šlape na paty nejlepším světovým hráčům FIFA, Emerickson opět trhá rekordy

Jan “Emerickson” Krupička, brňák žijící v Ostravě a reprezentující barvy AC Sparty Praha, tak sám sebe popisuje na svém Instagramu. Před třemi týdny dosáhl ve víkendové lize skóre 30-0 a posunul tak kariéru profesionálního FIFA hráče na vyšší level. Tento úspěch byl ale ještě několikrát pokořen, v následujících víkendech navázal na předchozí výkon a došel si celkově pro neskutečných 117 výher v řadě.

Byla to jízda! Děkuji moc všem za podporu ❤️ pic.twitter.com/hRmTuNux9u — Emerickson (@xEmerickson) January 25, 2021

Překonal rekord spoluhráče Maria “Mariooso” Gumbrešta, který se zastavil na symbolické stovce vítězství. Eme, jak Honzu jeho fanoušci s oblibou nazývají, ale trhal rekordy nejen ve hře. Jeho vysílání se stalo druhým nejsledovanějším FIFA streamem na světě. Rekord na CZ/SK scéně nemusíme zdůrazňovat, když si šel dnes v brzkých ranních hodinách pro další výhry, sledovaly jeho stream bezmála čtyři tisíce diváků.

Spanilou jízdu nakonec zastavila jedna prohra, to ale Honzovi radost nezkazí. Jak sám napsal v posledním příspěvku na instagramu, „...český rekord jsme tedy překonali a navýšili, to ale neznamená, že se uspokojím. Příští týden jdeme pro další 30ku!”

Emerickson míří na ty nejvyšší cíle a má na to jednoznačné právo. Sledujte jeho cestu další víkendovou ligou na Twitch.tv/emerickson, stojí to za to.