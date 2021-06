Slovenský hráč GuardiaN je konečně zpátky, angažmá mu poskytl ruský celek Trident

Bývalý člen Natus Vincere a proslulý sniper Ladislav “GuardiaN” Kovács oblékne barvy ruského CS:GO týmu Trident. Prozatím se nejedná o trvalé angažmá, ale pouze o záskok. Slovenský hráč posílí tým v následujících turnajích, přesné detaily jeho kontraktu ale nebyly odhaleny.

Ladislav "GuardiaN" Kovács joins the CS:GO roster as a stand-in. The legendary sniper will represent our tag for the upcoming tournaments. Current roster: ■ @seizedwf ■ @guardiancsgo ■ glowiing ■ @claxiics ■ Norwi Bench: ■ @trickycsgo pic.twitter.com/VWlyRwaltt

Trident navíc přilákal i Denise “seized” Kostina, který spolu s GuardiaNem oblékal barvy NaVi. Pro GuardiaNa půjde o náročnou výzvu, neboť od ledna 2020 nefiguroval v kompetitivním hraní. V březnu roku 2020 pouze krátce zaskočil v zápase proti Dignitas na turnaju Flashpoint, zbytek času ale trávil na lavičce a věnoval se především streamování.

V září minulého roku sdělil, že je připraven na aktivní hraní a rád by bojoval o slavný CS:GO Major. GuardiaN se ale s žádným týmem na spolupráci nedohodl a to ani v momentě, kdy se v únoru letošního roku stal oficiálně volným hráčem.

From now on I am a free agent. I am open to consider any offer and grind back my way to the top level events! You can email me on ladislav.kovacs@getgear.com!