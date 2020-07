Šmicer součástí Entropiq, největší událost roku?

Euba, Extatus, NecroRaisers či Gunrunners, týmy, kterou zde s námi více než deset let, utvářely začátky a podhoubí tuzemské esportové scény. To, s čím si ale v minulosti týmy a hráči vystačili (zaplacení cestovného, vstup na turnaj apod.), se doufejme v krátkém čase posune na další úroveň. A děje se to už i dnes. Organizace, které za sebou mají sponzora, se už tolik nebojí investovat do potencionálně dobrých hráčů, kteří se díky tomu mohou zaměřit čistě na hraní a nemusejí se tak upínat k jiné činnosti, která by jim měla generovat zisk na živobytí.

Co se však stále nezměnilo, je povědomí o esportu v širší společnosti. Samozřejmě, situace se rok do roku zlepšuje, to nikomu neupíráme. Nicméně chybí nám tam stále ten větší krok, který by celé společnosti ukázal: "Tohle je esport, nejedná se pouze o "hloupé" počítačové hry, ale o vysoce kompetitivní prostředí srovnatelné jak peněžně, tak obtížnosti s klasickým sportem." V podstatě by bylo skvělé zažít probuzení podobnému tomu, co měli v Americe s Ninjou a fenoménem Fortnite, kdy se celá společnost dozvěděla o tom, co je to esport, kdo je právě Ninja nebo třeba Bugha. Přeci jenom, zkuste se zeptat svých prarodičů nebo dokonce rodičů, co to ten esport je? Jedná se totiž o jednu z největších sociálních bublin na světe, o které určité části populace nemusí mít ani tušení.

zdroj: Entropiq Team

"Minulý týden oznámil esportový tým Entropiq velkou posilu, kterou se stal Vladimír Šmicer. Bývalý fotbalista Slavie nebo Liverpoolu investoval do elitního českého týmu, čímž o několik dnů předstihl legendárního Davida Beckhama. Ten se rovněž rozhodl zapojit do stále velmi mladého a rychle rostoucího odvětví."

- Tisková zpráva týmu Entropiq

Entropiq ještě před samotným oznámením uvedl, že spojení Šmicra s s organizací Entropiq je událostí roku. Upřímně si přesně tohle musí každý vyhodnotit sám. Ano, věc je to velká a dle tiskovky či dalších informací ze sociálních sítí to vypadá, že je Vladimír Šmicer doopravdy ze spolupráce nadšený a že bude aktivní součástí celého týmu, jakožto ambasador organizace. Navíc to celé zcela jistě pomůže v naší zemi esportu jako takovému, tvář Šmicra zná přeci jenom v tuzemsku doopravdy skoro každý a doufejme, že se podobných spoluprací bude objevovat čím dál tím více.

Otázka však je, jestli to vlastně stačí. Zda má být totiž událostí roku spolupráce s bývalou sportovní hvězdou, o které napsaly tři sportovní weby do svých esportových podsekcí, které už podle komentářů nejsou moc čtené, tak stále to není ten cílený impakt, který bychom my fanoušci českého esportu rádi viděli. Nechceme zde Entropiq hanit, to určitě ne, poslední dobou jsou na české scéně ti nejaktivnější a Martina Kabrhela obdivujeme za to, s jakou vervou a financemi se do esportu odhodlaně pustil.

Snad se ale jednou dočkáme i dne, kdy podobnou informaci neuvidíme jen na esportových a sportovních webech. Ale třeba i v hlavní televizní časové relaci ČT1 nebo Novy. A kdo ví, třeba za tímto úspěchem bude stát právě tým Entropiq.