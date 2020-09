Třicet sedm CS:GO trenérů dostalo ban za zneužití chyby ve hře

Tento bug spatřil světlo světa po tom, co za něj byl zpětně zabanován kouč HUNDEN. Když týmy v roli outsidera přehrály soupeře, který byl v tabulce daleko před nimi, způsobilo to v komunitě podezření a rozruch. Výsledkem bylo zjištění, že trenéři získávají pro své týmy výhodu, která není v souladu s pravidly.

ESIC zpětně zkoumal jednotlivá herní dema, na jejichž základě vyhodnotil, kdo tento bug zneužil, či nikoliv. Na starosti to dostal esportový veterán, rozhodčí Michal Slowinski. Závěrem došlo k obvinění celkově 20 % všech zkoumaných případů, což se týká 37 jednotlivců.

ESIC announces sanctions against 37 individuals in relation to the exploitation of the Spectator Bug. Only 20% of available data (99,650 demos) has been examined. ESIC to issue one final report at the end of October to close the investigation. pic.twitter.com/tyduJkVvxo

Některé týmy se s obviněnými trenéry okamžitě loučí, jiné jim dávají druhou šanci. Jedním ze šťastlivců, kteří mohou v týmu setrvat, je i trenér týmu OG, Casper “Casper” Due.

Jsou zde i hráči, kteří se svých trenérů zastávají. Například Havard “Rain” Nygaard z klanu FaZe tvrdí, že od svého kouče nikdy nedostal informaci, kterou by dostat neměl.

Never got any info called out from @FaZeRobbaN while he had the bug. I think it’s pretty clear that we/him never abused the bug in any way. (16-1 loss). I understand they need to be hard on this but should be able to fish out the ones actually using it no?