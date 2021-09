Zapojte se do třetí sezóny esportového turnaje pro české a slovenské středoškoláky

Projekt Slovenská a Česká středoškolská esportová liga vstupuje do již třetí sezóny a už nyní jsou otevřeny registrace pro zájemce o účast. Nová sezóna začíná 13. října a studenti mohou své školy reprezentovat z pohodlí domova. Soupeřit se bude ve hrách CS:GO, League of Legends a Brawl Stars o ceny v celkové hodnotě 5500 eur.

V minulé sezóně se zúčastnilo na dva tisíce hráčů z více než 150 českých a slovenských středních škol. Hlavním cílem projektu je podpora komunikačních a kognitivních schopností studentů, pohár je kvůli tomu zaměřen na týmové soutěže, kde je pohotová spolupráce se spoluhráči klíčem k úspěchu.

Mezi další vzdělávací benefity turnaje patří dle pořadatelů trénink vedení týmu, studování podkladů a procvičování anglického jazyka. Akce tak má zábavnou a hravou formou připravit účastníky na situace, s nimiž se budou setkávat v reálném životě.

Nejlepší týmy postoupí do finále, které bude přenášeno první slovenskou esportovou televizí ChuckTV. Mezi ceny v turnaji patří například herní křesla X-Diablo, poukázky do herního obchodu Play Go Smart nebo chlazení pro PC od výrobce Fractal Design.

Registrovat do turnaje se můžete do 11. října, a to na následujících odkazech:

Podrobné informace o akci můžete najít na webu www.yzone.sk, případně na sociálních sítích Facebook a Instagram.