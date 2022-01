Moderátorka Froskurinn se opřela do diváků: „Ženy neexistují proto, aby se vám líbily!“

Moderátorka pořadu G4 a bývalá komentátorka zápasů v League of Legends Indiana Black, vystupující pod přezdívkou Froskurinn, se v nedávném rozhovoru ostře pustila do hráčské komunity, konkrétně do její mužské části, zanechávající nevhodné komentáře či příspěvky v chatu.

Ve zhruba tříminutovém monologu odsoudila sexismus a označila poznámky na fyzickou podobu moderátorek za dehumanizující a podivné. Dle jejích slov není normální, aby diváci svými poznámkami dávali najevo, kolikrát si nad vzhledem té či oné moderátorky udělali dobře a ještě to považovali za kompliment.

we stand with @Froskurinn and the women in the space pic.twitter.com/oEU9gFPCkc — G4TV (@G4TV) January 11, 2022

Vyzvala hráče a diváky, aby se zamysleli nad tím, jestli jsou jimi posílané soukromé zprávy, komentáře či poznámky v chatu konstruktivní, nebo jestli jsou jen výplodem zvláštního myšlenkového oblouku, ve kterém Froskurinn ovlivňuje divácký zážitek tím, že nevypadá tak jako předchozí moderátorka.

Na sociálních sítích se k vyjádření přidala celá řada dalších žen z herní scény, které mají stejné zkušenosti. Froskurinn vyjádřila naději, že bychom k sobě v novém roce mohli být smířlivější a radovat se ze skutečnosti, že existují lidé, kteří pracují na tom, aby měli diváci obsah ke konzumaci. Uzavírá tím, že pokud se jim nelíbí, nikdo je nenutí jej sledovat.