Activision odstranil nevhodný kosmetický předmět z Call of Duty, připomínal sexuální obtěžování

Activision Blizzard je momentálně terčem žaloby ze strany státu Kalifornie na základě dvouletého vyšetřování, které přineslo řadu obvinění z toxického chování na pracovišti. Společnost začala podnikat kroky, které se kromě jiného dotýkají samotných her. Slavný kovboj McCree z Overwatch bude přejmenován, z World of Warcraft zmizí obsah spojený s designérem Alexem Afrasiabim a ušetřeno nezůstane ani Call of Duty.

Na dedikovaném fóru na Redditu se totiž diskutující opřeli o jeden z kosmetických předmětů, konkrétně calling card s názvem "Scope it Out" Na obrázku jsou ztvárnění dvě zombie u v mužském oblečení v kancelářském prostředí, jak sledují pozadí procházející ženské zombie.

zdroj: Foto: Activision Blizzard

Vlákno na Redditu bylo moderátory rychle uzamčeno a kartička ve hře byla v tichosti editována tak, že na ní nyní najdete jen dva mužské nemrtváky, jejich kolegyně byla odstraněna. Activision si zkrátka v současné době nemůže dovolit jakoukoli negativní publicitu ve spojitosti s tímto tématem.

zdroj: Foto: Activision Blizzard

Mezi fanoušky toto rozhodnutí samozřejmě vzbudilo rozdílné reakce, někteří jej společnosti vyčítají, jiní říkají, že původní varianta byla nevhodná, zejména v souvislosti se současnou kauzou. Jsme zvědavi, jaké další změny bude Activision ještě muset udělat a jestli se kromě zástupných problémů začne firma věnovat i změnám ve vedení.