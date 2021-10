Armády nemrtvých z masových hrobů Stalingradu. Call of Duty představuje nové Zombies

Call of Duty, to není jen kampaň, multiplayer a Warzone. Samozřejmě do balíčku patří také populární režim Zombies a chystaný Vanguard na tom nic nemění. I tentokrát budete moci sami nebo s kamarády zabíjet hordy nemrtvých a vývojáři v novém traileru ukazují, jaké inovace do této bohulibé činnosti připravili.

Nový díl bude dál rozvíjet příběhovou linii, točící se kolem Dark Aetheru. V troskách Stalingradu najdete první lidské bytosti, které se s touto substancí snaží získat neomezenou moc. Celá zombie šlamastyka měla začít ve okamžiku, kdy nacističtí vědci omylem otevřeli bránu do jiné dimenze.

Speciální tým je nyní uvězněn na stalingradském hřbitově, kde je skrz temnou magii drží zlobivec jménem Kortifex the Deathless. Ten je jednou z pěti entit temného éteru, které se spojily se smrtelníky díky mocným artefaktům. Jeho čtyři kolegové jsou s ním ovšem ve při.

Nové Zombies nesou název Der Anfang, tedy Počátek, a seznámí vás s entitami i artefakty, které ukradl nacistický vědec Wolfram Von List. Ten skrz Kornifexův artefakt získal schopnost oživovat mrtvé a z masových hrobů Stalingradu si buduje novou armádu.

Hratelnost zřejmě zůstane pěkně při starém, dorazí ovšem nové upgrady a samozřejmě zbraňový arzenál. Vyzkoušet je budeme moct už 5. listopadu.