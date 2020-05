Call of Duty League Championship si zahraje 12 týmů

The Call of Duty League (CDL) oznámilo formát finálního turnaje této sezóny, založeného na principu dvojité eliminace. Už od začátku turnaje se tak nejlepších osm týmů tohoto roku zařadí do vrchní části tabulky a zbylé čtyři do části spodní. Všechny organizace tak dostanou příležitost si mistrovství zahrát, ale je jasné, že se do turnaje musí promítnout pořadí z celého roku. Poprvé však má teoretickou možnost vyhrát trofej tým, který skončil v lize na posledním - dvanáctém místě.

Na obrázku níže si můžete prohlédnout, jak celé playoffs budou fungovat:



- První a druhý tým dostane automaticky místo ve třetím kole

- Třetí a čtvrtý tým dostane automaticky místo v druhém kole

- Pátý až osmý tým dostane místo v prvním kole horní části tabulky

- Devátý až dvanáctý tým dostane místo ve spodní části tabulky, kde každá prohra znamená konec v turnaji

zdroj: Call of Duty

Rozdíl je pak markantní v tom, že poslední (dvanáctý) tým musí vyhrát sedm zápasů, aby vyhrál celý turnaj, zatímco ten první pouze tři (pokud žádný neprohraje). Odměna za celoroční konzistenci v Call of Duty League tedy není malá. A o to větší budou i samotné odměny:

1. místo: 2,000,000$

2. místo: 1,000,000$

3. místo: 500.000$

4. místo: 300,000$

5. a 6. místo: 200,000$

7. a 8. místo: 125,000$

9. a 10. místo: 75,000$

11. a 12. místo: 0$

The Call of Duty League Championship turnaj se odehraje v srpnu tohoto roku, ale kvůli koronavirové krizi však zatím není jasné, zda se hráči utkají na svých domácích počítačích, nebo v naplněných halách.