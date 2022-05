Call of Duty Mobile má skoro stejný počet hráčů jako konzolová a PC verze dohromady

Call of Duty: Mobile si vede skvěle. Verze slavné značky pro zařízení s operačními systémy iOS a Android si od svého uvedení na trh v roce 2019 dokázala vydobýt velmi silnou pozici a hlavně uživatelskou základnu, která bere dech.

Už v prvním roce existence si ji stáhlo přes 260 milionů uživatelů a její zisk činil půl milionu dolarů. To je ale úsměvné oproti tomu, jak je na tom Call of Duty: Mobile nyní. V současnosti se už může chlubit zhruba 650 miliony staženími, což je více než šestinásobek toho, co zvládla konzolová a PC verze Call of Duty: Warzone v prvním roce.

Check out the #CODMobile Season 4 roadmap! pic.twitter.com/MiB9x5QrJg — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) April 27, 2022

Z finančních výsledků Activisionu vyplývá, že počet hráčů, kteří každý měsíc mobilní verzi Call of Duty hrají, téměř dohání kombinovaný počet uživatelů konzolové a PC verze. V loňském roce se jí navíc podařilo vygenerovat zisk v hodnotě miliardy dolarů, což je zhruba polovina zisku Call of Duty: Warzone.

Call of Duty: Mobile je momentálně ve své 4. sezóně, která nese název Wild Dogs. Mnozí hráči sice kritizují free-to-play model s agresivními mikrotransakcemi, jak se ale zdá, pro Activision to nepředstavuje závažný zádrhel a titul i jeho výnosy stále rostou.

Zároveň ovšem stále platí, že klíčová teritoria pro úspěch mobilního Call of Duty se nenacházejí na západě. Jak Spojené státy, tak Evropa oproti Asii v tomto ohledu stále představují minoritu a stále preferují "velké" verze pro konzole a PC.