Call of Duty: Modern Warfare 2 bude oficiálně představeno příští týden

Odhalování Call of Duty: Modern Warfare 2 probíhá na etapy a už to začíná být poněkud zdlouhavé. O tom, že letos dostaneme další díl právě téhle subsérie, nás vydavatelství Activision informovalo už zkraje roku na setkání investorů. Dočkali jsme se reklamního videa s odhalením masivního artworku, teď přišel trailer s živými herci. Ten ale konečně přináší důležitou zprávu.

Ve videu, které nese název The Team, figurují zásadní postavy Task Force 141 včetně legendárního Ghosta, který by podle všeho měl zdobit obal hry. Ostatní důležité členy veteráni série dobře znají, kapitán John Price, John ‘Soap’ MacTavish a Kyle ‘Gaz’ Garrick mezi sebe ještě přivítají mexického plukovníka speciálních jednotek Alejandra Vargase.

Hraný trailer je sice fajn, všichni bychom ovšem už rádi viděli především nějaké ty záběry přímo ze hry. Právě jich se máme dočkat už příští týden, konkrétně 8. června, kdy bude nový díl Call of Duty snad už skutečně definitivně odhalen se vším všudy a všechny trumfy budou ležet na stole.

Modern Warfare 2 navazuje na reboot z roku 2019, který patří mezi nejvydařenější díly posledních let. Spekuluje se o zařazení zbrusu nových režimů, mimo jiné se má objevit i mód připomínající Escape from Tarkov. V dohledné době vyjde také pokračování free-to-play battle royale Call of Duty Warzone, v příštím roce si ale série má poprvé od roku 2005 dát pauzu.