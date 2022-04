Call of Duty přišlo meziročně o neuvěřitelných 50 milionů hráčů

Sérii Call of Duty jsme tradičně brali jako jednu z velkých dojných krav vydavatelství Activision Blizzard. Značka, která s roční pravidelností generovala vynikající prodeje a zároveň se stala klíčovou součástí esportu, se ale momentálně potácí v problémech, které zjevně zapříčinil slabý výkon posledního dílu.

Activision Blizzard totiž ve výroční zprávě uvádí, že zatímco k 31. březnu loňského roku měly tituly pod značkou Call of Duty zhruba 150 milionů aktivních uživatelů měsíčně, o rok později je to jen okolo 100 milionů. K poklesu docházelo ve všech čtvrtletích uplynulého roku. Blizzard tak prudký pokles zdaleka nezaznamenal, mobilní gigant King, který pod vydavatelství taktéž patří, naopak v posledním kvartále rostl.

Activision has seen a decline in monthly active users over the last year. The company relates Vanguard’s lower sales, which also lead to lower engagement on Warzone, along with more people going out with pandemic restrictions lifting over the last year as causes. pic.twitter.com/elVOKBRZiy