Call of Duty Vanguard trápí další chyba. Kazí zážitek všem

Call of Duty: Vanguard nemá zrovna hladký životní cyklus. Po solidním úspěchu předloňského Black Ops Cold War je návrat do druhé světové války pod taktovkou Sledgehammer Games nejslabším dílem posledních let, který navíc trápí množství chyb.

Ta nejnovější a notně otravná se týká mapy Dome. Malé bojiště je i za normálních okolností neskutečným mlýnkem na maso, kde se životnost může počítat ve vteřinách, ještě horší ale je, když začnou podvodníci využívat velmi výhodné chyby.

Na Redditu se objevilo několik videí, která ukazují, že se s trochou snahy jde dostat pod úroveň mapy a z absolutního bezpečí následně likvidovat protivníky jak na běžícím páse. Jedná se o podobnou chybu, která v minulosti trápila i Warzone.

Není jasné, zda jde o náhodnou chybu, nebo jestli existuje způsob, jak ji využít kdykoli. Navíc proti hráčům pod zemí není obrana, zatímco oni své cíle zasáhnout mohou, opačně to nefunguje.