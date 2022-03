Chtěl dokázat, že nepoužívá cheaty. Omylem se mu povedl pravý opak

Podvádět se nemá a při hraní multiplayerových her to platí stejně jako v reálném životě. V případě, že navíc jde o oficiální turnaj, existuje relativně velká šance, že se na využívání nepovolených nástrojů přijde. A pak má člověk z ostudy kabát.

Právě to se stalo streamerovi Kenjimu, který se po vyhraném 2v2 Search and Destroy zápasu v Call of Duty: Vanguard stal terčem podezření z cheatování. Konkurenční tým se rozhodl napadnout výsledek v turnaji pořádaném společností Checkmate Gaming a jeho stížnosti bylo vyhověno.

Kenji na svou obranu přesunul webkameru tak, aby zabírala dění na obrazovce a on tím pádem mohl být očištěn. Bohužel si pořadatelé při procházení záběru všimli zcela zjevně patrné přítomnosti wallhacku, tedy cheatu, který hráči umožňuje vidět skrz zeď a projevuje se pohybujícími se obdélníky, symbolizujícími ostatní hráče.

Kenji má smůlu, nejen že byl vyřazen z akcí Checkmate Gaming, na nichž si za poslední dva roky vydělal kolem 4 tisíc dolarů, ale on i jeho tým z Grand Canyon University dostali permanentní ban z College CoD League. Streamer sám dokonce kompletně smazal svůj kanál. Na pořizování falešného důkazního materiálu zkrátka podvodníci potřebují větší míru talentu.