CouRage tvrdí, že Black Ops 3 je nejlepší Call of Duty

Pokud byste měli vyjmenovat seznam nejlepších Call of Duty, patrně by v něm nechyběl druhý díl z roku 2003, první a druhé Modern Warfare a dost možná ani první díl subsérie Black Ops. Jack "CouRage" Dunlop, známý streamer a influencer má ale jiný názor.

Na Twitteru se podělil o to, že za nejlepší díl dlouholeté série považuje Black Ops 3 z roku 2015, pokračování, na které většina hráčů nijak výrazně nevzpomíná. On sám ale tvrdí, že právě tento díl měl perfektní systém Prestige, skvělý Zombie režim, zajímavé speciální schopnosti operátorů, dobře zpracované kamufláže na zbraně a v neposlední řadě i solidní kampaň.

Reminder, Call of Duty: Black Ops 3 is the best Call of Duty of all-time.



Awesome prestige system.

Great zombies.

Flashy abilities that lead to crazy moments.

Fantastic weapon camos.

Theater mode.

Solid campaign.