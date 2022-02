FaZe Swagg splnil závazek a nechal si vytetoval logo Raven Sofware na pozadí

Plnění některých slibů bolí, mnohdy doslova. Proto si dodržení slova zaslouží respekt, a to i v případě, že je výsledkem nepříliš estetické tetování na intimní části těla. Právě to si totiž pořídil streamer Swagg z klanu FaZe.

Ten se totiž před časem zavázal, že si nechá na pozadí vytetovat logo Raven Software, pokud vývojáři Call of Duty: Warzone vrátí zpátky styl získávání loadoutů, na který byli hráči zvyklí z Verdansku. S příchodem tropické mapy Caldera se dropy připravených loadoutů přesunuly do pozdější fáze hry, což mnohé hráče iritovalo, protože pobíhali po mapě s rostoucím obnosem peněz bez možnosti smysluplné útraty.

Swaggův slib studio zpočátku nijak nekomentovalo, tedy až do vydání nového příspěvku na blogu, kde oznámilo rozhodnutí vrátit nastavení loadoutů do předchozí podoby. Následně na Twitteru Swagga oficiální účet Call of Duty popíchnul s tím, že hledá talentovaného tatéra pro dobrého kamaráda.

Streamer nicméně slib nenechal vyprchat do ztracena a brzy se pochlubil fotografií, která potvrzuje, že si tetování skutečně nechal provést, a to na místo, které původně slíbil. Estetická volba to zrovna není, ale palec nahoru za to, že Swagg zjevně nemluví do větru a na jeho slovo je spolehnutí. Tetování určitě bude sloužit jako zdroj zajímavých rozhovorů.