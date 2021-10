Halloween ve Warzone má letos být ve znamení Vřískotu a Donnieho Darka

Halloween je pro celou řadu her oblíbeným obdobím, kdy se mohou zahalit do strašidelné estetiky a překvapit hráče třeba návštěvou nečekaných děsivých hostů. Nejinak je tomu i v případě Call of Duty: Warzone. To loni v rámci eventu The Haunting of Verdansk přineslo obměnu klasického battle royale skrz implementaci nemrtvých, ale také speciální skiny Leatherface z Texaského masakru motorovou pilou a děsivé loutky Billy the Doll ze série Saw.

Ani letos nemáme být o podobnou taškařici ochuzeni. Ačkoli zatím nevíme, jak přesně se změní herní principy pro potřeby strašení, máme díky únikům aspoň nějakou představu, jaké nové skiny pro operátory bychom mohli tentokrát dostat.

Ghost Face is coming to Call of Duty.



A glitch has revealed the skin early. pic.twitter.com/dz0fFS1PNg — CharlieIntel (@charlieINTEL) October 6, 2021

Tím prvním je ikonický Ghostface z Vřískotu, jeden z nejslavnějších hororových zabijáků. Jeho přítomnost odhalil nejen dnešní únik informací, ale také glitch přímo ve hře, díky němuž se někteří hráči už mohli podívat, jak bude operátor v podobě sériového vraha z hororů Wese Cravena ve hře vypadat.

Druhý kostým je o něco více záhadný a pochází z objevených názvů některých herních dat. Vyplývá z nich, že by do hry mohl přibýt skin z kultovního dvacet let starého snímku Donnie Darko. V tom případě se dá docela úspěšně předpokládat, že by nešlo o podobu mladého Jakea Gyllenhaala, který ve filmu hraje hlavní roli, nýbrž o herní ztvárnění děsivého králíka Franka.

Uvidíme, kdy nás vývojáři obeznámí se svými plány skrz oficiální oznámení.