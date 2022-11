Hráč ve Warzone vyzrál na lovce odměn. Ujel mu do oceánu

V nedávné novince o tom, kterak se jisté streamerce povedlo vyhrát zápas ve Warzone 2.0 bez jediného zabití a v roli taxikářky jsem už zmiňoval zcela jasný fakt, že jediným cílem battle royale her je přežít za každou cenu, a čím vynalézavější je hráčova představivost, tím lépe.

Své o tom ví i uživatel Redditu s přezdívkou Guilty_Responsibility47, který se dostal do svízelné situace. V rámci zápasu na něj totiž byla vypsána odměna, a tak se okamžitě stal velmi žádaným cílem. Nezáviděníhodnou situaci navíc dále komplikoval fakt, že se zrovna nacházel za volantem těžkého nákladního vozu.

Nakonec se záležitost života a smrti rozhodl vyřešit způsobem, který nejspíš překvapil nejen jeho pronásledovatele, ale i jeho samotného. S náklaďákem totiž vjel do oceánu, s čímž hra zjevně nepočítá a dovolila mu bez větších problémů jezdit po dně. Díky tomu se mu podařilo uniknout a v pořádku vyjet z vody na jiném místě.

Možnost plavat je zásadní novinkou v nové verzi Warzone a mnozí streameři už na dně oceánu objevili skrytý loot. To, že lze ovšem po písčitém dně jezdit ve vojenské technice, by ale vývojáři asi měli raději opravit.

Call of Duty: Warzone 2.0 je k dispozici na PC a současné i minulé generaci konzolí, a to zcela zdarma. K jejímu stažení nemusíte vlastnit aktuální díl Call of Duty: Modern Warfare II.