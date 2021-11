Hráč zaspal turnaj ve Warzone o 400 tisíc dolarů. Týmový parťák s ním ukončil spolupráci

Povedlo se vám někdy zaspat něco opravdu důležitého? Osobně jsem v době před pandemií měl největší trauma v momentech, kdy mi brzy ráno letělo letadlo a já byl přesvědčen, že budík selže a já ho propásnu. Něco mnohem horšího se nicméně stalo hráči s přezdívkou Blazt, který profesionálně hraje Call of Duty Warzone.

S parťákem, který si říká MuTeX, se plánovali zúčastnit turnaje World Series of Warzone, ve kterém mohou dvoučlenné týmy soupeřit o 300 tisíc dolarů a součástí je i soutěž jednotlivců o dalších 100 tisíc dolarů. Ve chvíli, kdy měl turnaj začít, ale MuTeX svého spoluhráče nemohl sehnat.

My teammate is MIA for a $400,000 tournament...