Hráče štvali podvodníci ve Warzone, naprogramoval si tedy vlastní verzi hry

Hackeři ve Warzone se stali pravidelným tématem. Hráči kvůli nim odcházejí do jiných her, streameři kvůli nim chtějí se hrou úplně seknout a vývojáři se skrz masivní vlny banů snaží situaci řešit, stále ale spíše kloužou po povrchu a bojují s následky a ne s příčinou.

Existují ale činorodí hráči, kteří místo nadávání berou věci do vlastních rukou a přicházejí s vlastním řešením. To je případ Usmana Siddiqui, kterého hackeři otrávili do té míry, že si raději vytvořil své vlastní Warzone, možná i s black jackem a společnicemi.

Celý projekt mu v enginu Unity zabral zhruba dva dny a vy se v přiloženém videu můžete podívat na docela solidní výsledek. S vysokorozpočtovým Call of Duty: Warzone se samozřejmě měřit nemůže, aspoň má ale klid a nemusí se dívat na bizarní killcamy podvodníků, využívajících auto-aim či jiné nepovolené pomůcky.

Všem nepřátelům navíc dal nechvalně proslulý skin Rook pro operátora Roze, který je natolik tmavý, že dával uživateli výhodu maskování v terénu. Tento skin byl součástí 5. sezóny battle passu pro Call of Duty: Modern Warfare a Warzone a vývojáři se s jeho opravou zabývali až do letošního léta.

Největší naděje nyní komunita upíná na start nového Call of Duty: Vanguard, který má přinést novou mapu pro Warzone a startovat s pokročilou anti-cheat ochranou. Uvidíme, zda se autorům podaří zastavit exodus hráčů a tvůrců obsahu.