Hrajte Call of Duty Vanguard na gamepadu, radí slavný streamer

Souboj mezi hraním na klávesnici a myši a na gamepadu provází Call of Duty už dlouho, v novém díle s podtitulem Vanguard se ale misky vah zřejmě převážily ve prospěch konzolového ovladače. Aspoň si to myslí Dr. Disrespect, který tvrdí, že aim assist, tedy pomoc při zaměřování, je ve Vanguardu dosud nejsilnější.

Proto jsou podle něj hráči s gamepady výrazně zvýhodněni a slavný streamer a odborník na Call of Duty: Warzone všem radí, aby přešli právě na tento styl ovládání. On sám už to ostatně udělal a svého rozhodnutí zjevně vůbec nelituje.

Ve streamu se zaměřil na fungování aim assistu ve Vanguardu a nyní je přesvědčen, že dřív nebo později přejde na gamepad úplně každý, kdo nechce neustále ležet na zemi. Ve svých tvrzeních šel tak daleko, že podle něj je aim assist v této hře nejsilnější v historii, minimálně v historii Call of Duty určitě.

Jak se ale zdá, je pro slavného streamera Vanguard díky novému stylu hraní mnohem zábavnější. Zatímco krátce po vydání dával najevo svou frustraci a naznačoval, že má chuť se hrou seknout nadobro, nyní to vypadá, že mu hraní na gamepadu vlilo novou krev do žil.