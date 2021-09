Když do zápasu o miliony vstoupí matka. Virální video ukazuje emotivní reakci hráče

Určitě znáte ty momenty, kdy se na hraní potřebujete pekelně soustředit a jakékoli vyrušení vás přivádí k šílenství. A teď si do té rovnice ještě dosaďte potenciální výhru 100 tisíce dolarů (přes 2 miliony korun) a je jasné, že v tu chvíli jsou nervy napnuté k prasknutí. A pak k vám do pokoje vejde matka.

Právě to se stalo hráči Call of Duty: Warzone s přezdívkou Lenun, který se účastnil prestižního turnaje World Series of Warzone EU Solos. Privátní lobby pro 150 bojovníků hostilo ty nejlepší evropské hráče, rozhodnuté vyhrát solidní obnos, a Lenunova matka dění sledovala skrz Twitch stream svého syna ve vedlejší místnosti.

100k on the line, you cant make this up ahhahaha pic.twitter.com/8eTCxgjvTK — Len (@LenunLH) September 15, 2021

V nejvypjatější chvíli, kdy hráč s základním těžkým kulometem číhal u žebříku, pak vstoupila do místnosti a snažila se mu věnovat slova podpory, mimo jiné to, aby věřil svému instinktu. Nepřekvapivě jí odměnou byl hysterický záchvat ze strany syna, který matku zasypal nadávkami a donutil ji zavřít dveře, aby jej nerušila.

Na sociálních sítích následně uvedl, že má se svou matkou dobrý vztah a že by se k ní za normálních okolností nikdy nezachoval neuctivě, ve stresové situaci mu ale prostě bouchly saze. Video se záznamem se začalo rychle šířit, někteří diváci ho považují za vtipné nebo dokonce roztomilé, jiní poukazují na to, že takhle by se k matce chovat neměl.