Komiksový tvrďák se chystá do Warzone. Judge Dredd bude soudit a odsuzovat na bojišti

Do Call of Duty: Warzone se chystá další slavný bijec. Po balíčku klasických hrdinů z osmdesátkových akčních pecek, který do hry přinesl Johna Ramba a Johna McLanea nyní vývojáři z Treyarchu plánují obohatit nabídku dostupných skinů o jednoho z největších tvrďáků populární kultury.

Na Twitteru se objevil příspěvek se čtyřmi obrázky a strohým popisem, že ve Verdansku nastane nový řád. Následně na něj reagovalo i studio Rebellion, které odpovědělo otázkou, kdo by to tak asi mohl být, a že posouzení nechají na hráčích.

A new order is about to rise in Verdansk... #Warzone #BlackOpsColdWar pic.twitter.com/BlT3Q1f3aF — Call of Duty (@CallofDuty) September 1, 2021

Z obou náznaků jasně vyplývá, že novým příchozím bude slavný komiksový Judge Dredd, spadající pod legendarní britské nakladatelství 2000 AD, které patří Rebellionu. Dredd je policejním důstojníkem v dystopické budoucnosti, hájí zákon v obřím Mega-City One a je soudcem, porotou i katem v jednom.

Postava se dočkala hned dvou filmových adaptací, v té první z roku 1995 ztvárnil nelítostného hrdinu s charakteristickou přílbou Sylvester Stallone, v té druhé (a podstatně povedenější) z roku 2012 exceloval v hlavní roli Karl Urban, který dokázal skvěle replikovat Dreddův typický "rohlík" ze stažených rtů.

Zatím nevíme, kdy nový skin do hry dorazí, předpokládáme ale, že nejpozději s novým updatem Season 5 Reloaded.