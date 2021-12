Komunistický sen v praxi. Hráči Warzone jsou bezdůvodně posíláni do gulagu

Call of Duty: Warzone s přechodem na novou mapu schytává kritiku od hráčů i streamerů, za aktuální problém ale rozhodně nemůže tropické prostředí Caldery, ale bizarní glitch, který unikl pozornosti vývojářů. Otrávit a zkazit hru umí perfektně.

Součástí Warzone je mechanismus takzvaného gulagu, kam jsou hráči po smrti posláni, aby si mohli ještě jednou zkusit vybojovat právo na návrat do hry v souboji jeden na jednoho. Jakkoli se v rámci žánru battle royale jedná o osvěžující změnu, do gulagu se chcete dostat jen v nejkrajnějším případě a rozhodně ne bezdůvodně. Jenže právě to se děje.

Hráč s přezdívkou Papermetr0 na Redditu sdílí video, na němž ukazuje odvlečení do gulagu přímo uprostřed hraní bez toho, aby zemřel. Ukazuje se, že to není ojedinělá chyba, a tak se výlet do trestného tábora přidává k obrovské spoustě bugů a glitchů, které Warzone momentálně sužují.

Vývojáři jsou v současnosti pod kontinuální palbou kritiky, a to nejen kvůli stavu Warzone, ale i kvůli Call of Duty: Vanguard jako celku. Řeší se mimo jiné tristní stav spawnování na mapě Shipment, kde není výjimkou opakované oživení přímo do křížové palby, případně do plápolajících zápalných granátů.

Nezbývá než doufat, že se vývojáři chytí za nos a hru co nejrychleji zbaví těch nejpalčivějších potíží, jinak se jim může stát, že komunita zběhne ke konkurenci v podobě Apex Legends nebo Fortnite, které se nedávno pochlubilo novou verzí s mnoha vylepšeními.