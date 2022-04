Mapa Warzone 2 bude mít údajně reálný základ

Call of Duty: Warzone je i přes řadu problémů pořád velmi populárním zástupcem žánru battle royale, už nějaký čas ale víme, že vydavatelství Activision Blizzard chystá nástupce, který tentokrát nebude jen tradičním updatem, ale plnohodnotným druhým dílem. Oficiální zdroje zatím sice drží informace pěkně pod pokličkou, z těch neoficiálních ale káply první střípky o tom, kam bychom se mohli vydat tentokrát.

Zatímco před dvěma lety startovala první Warzone s východní Evropou inspirovaným Verdanskem, který následně dostal retro osmdesátkovou stylizaci, aby ladil s Black Ops Cold War, a aktuální Vanguard zas doprovází tropická mapa Caldera, příštím dějištěm masivním bitev mezi desítkami hráčů by měly být favely jihoamerického velkoměsta.

Informuje o tom leaker s přezdívkou TheGhostOfHope, který tvrdí, že Warzone 2 přinese mapu inspirovanou kolumbijským Medellínem, nechvalně proslulým centrem zločinu a domovem jednoho z nejvražednějších drogových kartelů historie. Město má velmi členitou topografii a kromě centra s mrakodrapy jej tvoří rozsáhlé chudinské čtvrti s namačkanými domky i části s hustou džunglí. Pro battle royale jako dělané.

The Warzone 2 map will heavily take inspiration from Medellin, Colombia. pic.twitter.com/3W7EOi4Kda — Hope (@TheGhostOfHope) April 23, 2022

Samozřejmě se zatím jedná o zcela nepotvrzenou informaci, i když pochází z důvěryhodného zdroje. Příští Call of Duty se navíc opět zařadí do subsérie Modern Warfare, která má s jihoamerickými reáliemi své zkušenosti a boj ve favelách jsme si v ní už užili. Podle jiných úniků se nový díl má věnovat právě boji s drogovými kartely. V Medellínu navíc figuroval slavný Pablo Escobar, téma je to lákavé až dost.

Letošní díl Call of Duty, jehož oficiální představení patrně proběhne v řádu několika týdnů, bude poslední hrou v nepřerušované každoroční sérii, která běží od roku 2005. Příští rok si dá hlavní řada pauzu, i tak se ale máme dočkat patrně free-to-play zástupce značky a dalšího obsahu.