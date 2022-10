Modern Warfare 2 má problém. Nevinní hráči dostávají bezdůvodné bany

Call of Duty: Modern Warfare je od pátku k dispozici i pro hráče, kteří si nekoupili drahou edici s předběžným přístupem do kampaně. Nový díl od Infinity Ward navazuje na podařený reboot značky Modern Warfare z roku 2019 a po Vanguardu má co napravovat. I když jsou moje první dojmy z multiplayeru veskrze pozitivní, hra trpí celou řadou problémů, z nichž jeden z nejpalčivějších brání mnoha lidem ve hraní.

Na internetu se totiž množí zprávy o vlnách neopodstatněných banů, které dostávají hráči, kteří se žádným cheatováním či jiným závadným chováním neprovinili. Call of Duty v posledním roce existence implementovalo protipirátskou ochranu Ricochet, která sice nevyřešila všechny problémy, jak vývojáři původně slibovali, ale vedla k podstatnému zlepšení a několika tisícovkám zabanovaných podvodných účtů.

Also please stop dm’ing me y’all. I cannot help you individually but I can help spread the word.