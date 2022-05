Modern Warfare 2 zřejmě vyjde na Steamu

Letošní díl série Call of Duty s podtitulem Modern Warfare 2 byl minulý týden oficiálně odhalen, na záběry z hraní si ovšem pořád ještě musíme počkat. Krátký teaser ukázal jen masivní reklamní artwork v přístavu v Long Beach, a také přítomnost slavných postav, jako je kapitán Price nebo Gaz a Soap.

Ačkoli bližší představení bude ještě trvat, přeci jen se kolem nového Call of Duty ještě urodila jedna zajímavá novinka. PC verze hry totiž v uplynulých letech vycházela na platformě Activision Blizzard jménem Battle.net, to by se ovšem letos mohlo změnit.

Twitterový účet CharlieIntel, který se Call of Duty dlouhodobě věnuje, totiž přišel s informací, že se artwork z Modern Warfare 2 objevil na Steamu. Hru samotnou na platformě zatím nenaleznete a vyhledávání Modern Warfare 2 vás dovede pouze k původní hře tohoto jména z roku 2009. Přesto by ale přítomnost artworku byla zvláštní náhodou, pokud by Activision tento krok neplánoval.

Jestliže hra skutečně na Steamu vyjde, stalo by se tak poprvé po pěti letech. Poslední díly série, které na Steamu vyšly, byly totiž díly World War II a Modern Warfare Remastered, které vyšly v roce 2017. Od ročníku 2018 (a tedy Black Ops 4) bylo Call of Duty k dispozici pouze skrz Battle.net.