Muslimští hráči se bouří, Call of Duty Vanguard podle nich znevažuje Korán

Call of Duty: Vanguard není na trhu ještě ani týden a už má na krku pěkně výbušnou kontroverzi. Týká se konkrétně režimu Zombies, který na sebe strhnul pozornost muslimských hráčů. Ti zjistili, že se na podlaze jedné z map povalují roztrhané kusy Koránu.

Znevážení svaté knihy samozřejmě v komunitě způsobilo poprask a na sociálních sítích i fórech už se množí žádosti o vysvětlení, nápravu a odstranění urážlivého obsahu. Hráče především šokuje, že někdo z vývojářů vůbec považoval využití Koránu jako podlahové dekorace za dobrý nápad.

يا اخوان انا اشوف صفحات من القران في الارض في خريطة Zombie ارى انه يجب ان تزال باسرع وقت اذا كانت صحيحة @playstationsa @CallofdutyARA#Vanguard #PS5Share, #CallofDutyVanguard pic.twitter.com/1WZLsMYbML — ᴮᴷᵀᴼᴼᴿ (@BKTO0R) November 10, 2021

Není to poprvé, co mají muslimové problém s Call of Duty. V éře Modern Warfare 2 musela být na jejich popud z rotace odstraněna mapa Favela, kde se na toaletách naházel obraz s nápisem "Alláh je krásný a miluje krásu".

Vývojáři ze Sledgehammer Games ani z jiných studií, která na Call of Duty Vanguard pracovala, se k situaci zatím nevyjádřili, a to navzdory tomu, že je na ni upozornil i známý CoD insider Tom Henderson. Předpokládáme ale, že náprava bude rychle zjednána.