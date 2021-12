Nejbizarnější video z Call of Duty? Komunita se vysmívá chybě v turnaji o 150 tisíc dolarů

Spoluhráče pro týmové akce si člověk musí pečlivě vybírat, tím spíš, pokud se bavíme o turnajích, kdy je ve hře slušný balík peněz. Nedávno jsme vás informovali o tom, jak jeden nešťastník zaspal a nechal svého týmového kolegu v turnaji na holičkách, dnes máme další vtipný okamžik, tentokrát i zachycený na videu.

V turnaji TST Vanguard Prosim o 150 tisíc dolarů se týmu SallyIsADog stalo něco, co je možná normální u amatérů, profesionálním hráčům by se to ale stávat nemělo. V situaci, kdy jeden z hráčů zahlásil, že jde na mapě do tunelu, přijal jeho týmový kolega, který zápas navíc vysílal, zprávu a následně s ledovým klidem do tunelu zamířil taky a kolegu bez milosti zastřelil.

Následně týmu oznámil "Tunel je čistý, dobrá komunikace" a hrál dál, jako by se nechumelilo. Vůbec mu v tu chvíli nedošlo, že skutečně zabil kolegu a svému týmu uzavřel cestu k vítězství. Až explozivní reakce divácké komunity mu dala najevo, že situace v tunelu proběhla trochu jinak, než si dosud myslel.

Nešťastník posléze uvedl, že byl zkrátka absolutně soustředěný a chybu si vůbec neuvědomil. Dobrou zprávou je, že ačkoli tým nevyhrál, pobavil aspoň mnoho diváků a odnesl si cenu za nejlepší video turnaje.