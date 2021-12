Nová mapa pro Warzone nezačala nejlíp, hráči i streameři jsou nespokojení

Více než rok a půl od startu Call of Duty: Warzone jsme se konečně dočkali toho, že byla mapa Verdansk poslána na odpočinek a vystřídalo ji nové tropické bojiště s názvem Caldera. A i když byli hráči na změnu už připraveni a vývojáři nové dějiště populárního battle royale hypovali dlouhé týdny a měsíce, všeobecné nadšení se po spuštění nedostavilo.

Z řad hráčů na fórech i od streamerů na sociálních sítích zní kritika v tom smyslu, že jediné, v čem je Caldera lepší než Verdansk, je její celkový vzhled. Kromě toho, že je hezká, bohužel nabízí jen neustálé běhání do kopců, na jejichž vrcholu někdo čeká, aby vás zabil.

Not a fan of the Caldera map so far. I feel like I'm just running up hills and rocks and just die to people sitting on top of them every single death.