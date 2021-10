Profesionálové obvinili streamerku z podvádění v CoD. Vzala si kameru jako důkaz a znovu vyhrála

Vždycky to bolí, když vás zdánlivý amatér vyškolí tam, kde se cítíte pevní v kramflecích. Přesně to se stalo během aktuální CDL offseason, kdy pravidelně probíhají turnaje ve starších dílech Call of Duty. V nich se často fanoušci utkávají s profesionálními týmy, které v těchto hrách kdysi dosahovaly úspěchů. A občas se může stát, že esportovci dostanou nářez.

Je to i případ streamerky CelyXO, která se zapojila do zápasu v Call of Duty: Black Ops 4 se třemi Challengery a jedním profesionálem z CDL. Po zápase sdílel jeden z Challengerů s přezdívkou Mohak na sociální sítě klip se záznamem hraní Cely a položil komunitě otázku, zda si myslí, že hráčka podvádí. Celá řada známých jmen, jako je James ‘Clayster’ Eubanks, Indervir ‘iLLeY’ Dhaliwal nebo Jonathan ‘Pacman’ Tucker se podělila o svůj názor a vyjádřila pochybnost o tom, že CelyXO dosáhla vítězství poctivou cestou.

Hlavní problém je v tom, že jí používaný samopal Saug 9mm má relativně náročnou ovladatelnost a nepatří mezi nejpřesnější zbraně, CelyXO s ním ale trefuje jednu hlavu za druhou. Pořadatelé turnaje ji tedy přiměli použít kameru zamířenou na ruce s ovladačem, aby prokázala, že hraje skutečně ona a nepomáhá jí podvodná AI.

V odvetném zápase následně porazila tytéž hráče znovu a díky kameře rozprášila pochybnosti o svých hráčských schopnostech. Tedy, bohužel ne všechny, Clayster si i nadále vedl svou a tvrdil, že se podvod nedá prokázat mimo hraní přes LAN a že stále stojí za svým původním prohlášením. Na druhou stranu se objevily i hlasy chvály a podpory, které naznačovaly, že by se CDL mohla dočkat první ženské soutěžící. Tak uvidíme.