Ricochet ve Warzone slaví úspěchy. Cheaterům selhávají zbraně

O tom, že má Call of Duty: Warzone problém s podvodníky, jsme psali už několikrát, stejně jako o tom, že údajná revoluční ochrana Ricochet neslaví takové úspěchy, jaké si vývojáři malovali. Zdá se ale, že se situace začíná obracet k lepšímu.

Na internetu se totiž množí posměšná videa s nešťastnými podvodníky, jejichž zbraně soupeřům nepáchají žádné poškození. Ve chvíli, kdy ochrana vyhodnotí, že má někdo abnormální schopnost přesně zaměřovat (a tím pádem je zřejmé, že používá aimbot), je potrestán právě tímto ponižujícím způsobem.

RICOCHET anti cheat is making hackers / cheaters bullets deal 0 damage in #Warzone and it’s amazing to see in action. pic.twitter.com/W6CbutnEif