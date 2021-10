Šestá sezóna Call of Duty: Warzone a BOCW se blíží, známe její obsah

Už za týden vypukne v pořadí šestá sezóna Call of Duty: Black Ops Cold War a Call of Duty: Warzone, která bude patrně labutí písní tohoto dílu, než v listopadu dorazí nové pokračování série. Vývojáři z Treyarchu ale ještě zjevně neřekli poslední slovo.

Nová aktualizace do Warzone přinese updaty mapy Verdansk, mimo jiné se nově podíváte do bombardováním odkrytých druhoválečných bunkrů, které vám mají patrně nastínit atmosféru příštího Call of Duty, vrací se také klasická podoba gulagu, v centru popadalo pár budov, takže zmizel vertikální element taktiky, a navštívíte i stadión.

Co se týče multiplayeru Black Ops Cold War, dostaneme tři nové mapy - Deprogram, Amerika a Gluboko. Žebříček operátorů rozšíří legendární Alex Mason a pyrotechnik Fuze, přibyde také pět nových zbraní. Patří mezi ně brokovnice .410 Ironhide, útočná puška Grav, která nabídne nevětší rychlost projektilu ve zbraňové třídě a pro fanoušky boje zblízka má hra v rukávu bitevní sekeru. V průběhu sezóny pak ještě dorazí samopal LAPA a poměrně vtipná kombinace kladiva a srpu.

Velkým lákadlem je event The Haunting, který má dorazit 19. října, více se o něm dozvíme o den dřív. Už teď je ale jasné, že půjde o strašidelnou, s Halloweenem spojenou událost. Šestá sezóna začíná 7. října.