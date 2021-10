Šestá sezóna v Call of Duty: Warzone je tu, Verdansk se loučí

Hráči Call of Duty: Black Ops Cold War a Call of Duty: Warzone se mohou pomalu začít připravovat na příchod nového dílu. Začíná šestá a poslední sezóna ročníku, která mimo jiné znamená rozloučení s mapou Verdansk. Ta s různými kosmetickými změnami sloužila od vydání Warzone na jaře loňského roku, s příchodem Call of Duty: Vanguard ale odchází na odpočinek.

Šestá sezóna jako obvykle přichází s celou řadou novinek. Na Verdansku se objevily masivní krátery, které poničily stadion, centrum města a také odhalily staré bunkry z druhé světové války. Pohyb v nich sice bude pořádně nebezpečný, ale dle autorů v nich můžete najít hodně cenné kořisti. Vrací se také původní podoba gulagu.

