Streamerka obviněná z podvádění ve Warzone vyškolila svého rivala

Jedním z nepříjemných aspektů, s nimiž se streameři musejí vyrovnat, jsou takzvaní stream snipeři, tedy hráči, kteří sledují jejich vysílání a přitom jsou s nimi ve hře, díky čemuž mají proti streamerům nefér výhodu.

Právě to se stalo Vennabean, která pravidelně vysílá Call of Duty: Warzone. V průběhu jednoho z mnoha zápasů porazila kolegu, taktéž ze řad streamerů, a ten si to rozhodně nechtěl nechat líbit. Obvinil hráčku z podvádění a následně si našel její vysílání, aby se jí mohl snáz pomstít. K nečestnému jednání navíc vyzýval i své týmové kolegy.

Jaké však bylo jeho překvapení, když Vennabean konečně dohnal do Superstore, aby tam neslavně zhynul v dešti projektilů z její základní pistole. Následně ještě nasypala sůl do ran sebráním celého jeho loadoutu.

Sestřih celé události můžete zhlédnout na přiloženém videu, Vennabean, která streamuje pod hlavičkou organizace PremierGG na závěr uvedla, že nepodvádí, ale zkrátka ve hře strávila až zahanbující množství času.