Tohle mimino na bojišti nechcete potkat. Virální video ukazuje neuvěřitelný zásah

Určitě to všichni znáte. V multiplayerovém klání vás někdo zabije zvlášť nepochopitelným způsobem a vám nezbyde než začít chrlit nadávky a obvinění z cheatování. Jako extra sůl do rány by ale mohlo fungovat zjištění, že vás právě o život připravilo šestiměsíční nemluvně.

Právě taková situace nedávno nastala v Call of Duty: Warzone a okamžitě se stala virálem na TikToku. Streamer a tvůrce obsahu s přezdívkou The_Dent1st natočil video, kde si jeho potomek hraje s ovladačem během zápasu ve Warzone a podaří se mu naprosto neuvěřitelný zásah kuší.

Samozřejmě není tak úplně jasné, zda šlo o skutečně takhle obrovskou náhodu, nebo jestli v klipu měl nějakým způsobem prsty otec, ostatně po zhlédnutí videa se vyrojilo množství reakcí, které pravost záběrů zpochybňují. Jiní diváci zase poukazují na to, že dění na obrazovce skutečně odpovídá tomu, co dělá kojenec s ovladačem.

Ačkoli je tedy i otcova reakce v závěru videa poněkud podezřelá, nechám posouzení pravosti na vašem zhodnocení. Na internetu je nicméně možné podobných šťastných zásahů najít obrovské množství, jen moc často nepocházejí od věkové kategorie, která by Warzone měla ještě nějaký čas vynechat. Povedlo se někdy něco takového vám?