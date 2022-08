Umělec nařknul Activision z plagiarismu. Jeho dílo se mělo objevit v Call of Duty

Čas od času se stane, že si herní designéři „nenápadně“ vypůjčí cizí nápad a pak se tváří, že to byla jen náhoda, i když jsou styčné body natolik zřejmé, že se pravděpodobnost takové shody náhod limitně blíží nule. Stalo se to například loni vývojářům z Capcomu, kteří byli nařčeni, že si jedno z monster v Resident Evil Village vypůjčili z portfolia jistého umělce, nyní se prakticky stejná situace opakuje, jen s jinými aktéry.

Do Call of Duty: Vanguard a Call of Duty: Warzone dorazil nový sezónní update, jehož součástí je také balíček Floof Fury. V něm můžete najít skin s názvem Loyal Samoyed, díky němuž pak po bojišti můžete běhat jako antropomorfní pes. Bohužel se ukázalo, že roztomilý chlupáč zřejmě nevzešel z kreativních mozků vývojářů pracujících na obří značce, ovšem z daleko skromnějších poměrů.

Na Twitteru se k vlastnictví návrhu, z něhož skin očividně vychází, přihlásil umělec jménem Sail Lin, čínský konceptář, který na srovnávacím obrázku jasně ukazuje, že se autoři Warzone inspirovali i v drobných detailech, jako je loketní chránič a podobně. Koncept psího vojáka, respektive medika publikoval na stránkách ArtStation už v roce 2019 pod názvem Samoyed Medical.

Sail říká, že sám hraje Warzone a je zklamán tím, že se velká firma typu Activisionu uchyluje k podobným praktikám. Údajně už herního giganta kontaktoval se žádostí o vysvětlení, těžko ovšem soudit, jak v tomto případě pochodí. Ačkoli jeho vyjádření na Twitteru vzbudilo velkou vlnu podpory mezi herní komunitou, společnost Activision Blizzard zatím oficiálně nereagovala.