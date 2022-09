V betě Modern Warfare 2 už řádí cheateři

Call of Duty: Modern Warfare 2 včera spustilo druhý beta test, tentokrát pro všechny platformy, a bez předobjednávky si budete moci letošní ročník střílečkové série vyzkoušet již od zítřka. Možná vám ale zážitek znepříjemní neféroví protihráči.

Jak se totiž ukazuje, i do bety už pronikli cheateři, kteří používají podvodné nástroje, jako je wallhack nebo aimbot. Ten první jim umožňuje přesně lokalizovat nepřátele bez ohledu na překážky, ten druhý pak automaticky zaměřuje a vám tak stačí jen mačkat tlačítko střelby a sledovat připisování bodů.

Cheatování je těžko pochopitelné v běžném provozu, tím méně v betě, ze které se vám dosažený progres do plné hry nepřenese, a tak může jediným účelem podvádění být zkrátka snaha zkazit zážitek ostatním. Bohužel se v případě Modern Warfare 2 nejedná o velké překvapení, podobnými problémy trpěly i betatesty předchozích titulů a s hackery a podvodníky se potýká i plná hra

Studio Infinity Ward slibuje, že Modern Warfare 2 dostane do vínku systém Ricochet, který má co nejlépe bránit ve využívání nepovolených hacků. Jak se ale ukazuje na příkladu Call of Duty: Vanguard nebo Warzone, ani Ricochet nedokáže nepoctivé hráče eliminovat úplně.

Call of Duty: Modern Warfare 2 vychází 28. října na PC a současné i minulé generaci konzolí.