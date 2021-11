Vanguard je odpad, tvrdí bývalý profesionální hráč Call of Duty

O konci kariéry Matthewa Pipera, který je v rámci komunity Call of Duty známý pod přezdívkou FormaL, jsme vás už v minulosti informovali, stejně jako o jeho plánech vrátit se k Halo, kde před lety svou kariéru začínal.

FormaL se ale nyní veřejnosti připomněl, když ostře zkritizoval nový díl Call of Duty s podtitulem Vanguard. Během svého nedávného streamu uvedl, že je zatraceně rád, že nechal CoD za sebou. Podle jeho názoru nová hra působí jako totální odpad.

Důvodem je prý fakt, že hra vypadá nudně, spawny nestojí za nic, hratelnost je mizerná, stejně jako mapy a hra trpí řadou chyb. Sledgehammer Games tenhle díl podle FormaLova názoru skutečně podcenili, zároveň je ale prý v současnosti v rámci série kladen tak velký důraz na Warzone, že multiplayeru nikdo nevěnuje pozornost.

S ohledem na to, že FormaL už opustil Call of Duty League, nemůže být za své veřejné prohlášení penalizován, jako se to v minulosti stalo jeho týmovému kolegovi Scumpovi. FormaL má momentálně slova chvály schována pro Halo Infinite, uvidíme, zda kromě účasti v jednom turnaji plánuje v nové hře delší kariéru.