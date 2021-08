Warzone chce zatočit s podvodníky, v jediný den bylo zabanováno 50 tisíc účtů

Battle royale Call of Duty: Warzone patřilo zejména v loňském roce mezi nejpopulárnější hry mezi komunitou hráčů i sledujících na Twitchi, v poslední době od něj ale celá řada zvučných jmen dezertovala ke konkurenci v podobě Apex Legends. Mezi hlavní důvody patří jednak neschopnost autorů zásadněji inovovat, ještě palčivějším problémem jsou ale cheateři, kteří znepříjemňují zážitek poctivým hráčům. Vývojářské studio Raven Software ale nelení a k situaci se staví čelem.

Na oficiálním twitterovém účtu se tým pochlubil, že za pouhý jediný den rozdal přes 50 tisíc banů. Číslo je to rozhodně úctyhodné, není to ale jediný krok, který by měl situaci zlepšit. Kromě řešení následků činnosti hackerů se totiž autoři zjevně chystají zasáhnout u samotného kořene problému a zjevně chystají sofistikovanější anticheatovací ochranu. I na ni upozorňují na Twitteru s tím, že se bližší informace dozvíme již brzy.

Today we banned over 50,000 accounts in #Warzone.



More importantly, we are listening and hard at work behind the scenes.



We will have more info for you soon.